Les Bleus connaissent leur calendrier des qualifications à l'Euro 2024. Au lendemain du tirage au sort des groupes, où l'équipe de France a été placée dans celui des Pays-Bas, l'Irlande et Gibraltar, l'organisation a dévoilé le programme de l'équipe de France. Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront fort à faire d'entrée, puisqu'ils affronteront les "Oranje" le 24 mars prochain, avant de se déplacer en Irlande trois jours plus tard (27 mars).

En juin, les Bleus se rendront à Gibraltar (16 juin) puis recevront la Grèce (19 juin). Le match retour face aux Pays-Bas aura lieu le 13 octobre.

Le calendrier complet des Bleus dans les qualifications à l'Euro 2024 :

24 mars : France - Pays-Bas

27 mars : Irlande - France

16 juin : Gibraltar - France

19 juin : France - Grèce

7 septembre : France - Irlande

13 octobre : Pays-Bas - France

18 novembre : France - Gibraltar

21 novembre : Grèce - France

