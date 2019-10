Actif sur les vrais terrains, Antoine Griezmann l’est aussi sur les virtuels. Grand amateur de Pro Evolution Soccer, l’attaquant du Barça a, comme beaucoup, eu ses années FIFA. Et sur FIFA 15, l’international français s’était fait épingler pour avoir acheté des crédits FUT via un site frauduleux.

Le YouTubeur et commentateur FIFA ChuBoi l’a révélé, vendredi sur Twitter. "Histoire vraie : on a banni un jour le compte de Griezmann pour des achats de crédits sur FIFA 15, a-t-il fait savoir, avant d’en dire plus sur la réaction adoptée par celui qui défendait alors les couleurs de l’Atlético de Madrid. Le mec a appelé très énervé notre bureau français et on lui a rendu ses joueurs."

Et ChuBoi de préciser devant les nombreux messages regrettant un passe-droit accordé à Grizi : "Il n’a pas récupéré ses crédits si ça peut vous faire vous sentir mieux."