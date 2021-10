Football

Quatre buts contre son camp : une équipe de futsal argentine fait preuve d'antijeu

L'équipe féminine de Futsal de Banfield, en Argentine, a inscrit quatre buts contre son camp, samedi, face à Gimnasia et Esgrima pour éviter un adversaire plus difficile au tour suivant. Une attitude qui a déplu aux dirigeants du club qui ont licencié l'entraîneur et son staff dans la foulée. Banfield menait 2-0 dans ce match avant de concéder la défaite en fin de match 4-2.

