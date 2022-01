Une constellation d'étoiles. Des milliers de footballeurs professionnels ont voté aux quatre coins du globe pour élire l'équipe FIFA de l'année, dévoilée lundi lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards . Comme toujours depuis 2005, les vedettes sont au rendez-vous : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi y ont leurs habitudes et ils y sont souvent très bien entourés. Connaissez-vous la composition de ce redoutable onze ? C'est ce qu'on va voir via le quiz suivant. Bonne chance !