Le choc pour le foot algérien. Ce jeudi, Rabah Madjer, ancien joueur de Porto et ex-sélectionneur des Fennecs, a été condamné à Alger à six mois de prison ferme pour des malversations comptables, selon la presse locale. Début juin, le procureur avait requis 18 mois de prison ferme à l'encontre de l'ancien footballeur.

Les autres poursuites engagées pour "faux et usage de faux" et "escroquerie" ont été abandonnées. Rabah Madjer, qui possédait deux journaux, Al Balagh et Al Balagh Erriadhi, aurait continué à encaisser des chèques de publicité publique de l'ANEP un an après la fermeture des deux publications. (Avec AFP)

