Messi et Ramos vers une prolongation

L'Equipe, C'est une information qui se confirme. Après RMC Sport confirme que le PSG songe bien à prolonger Sergio Ramos et Lionel Messi, en fin de contrat en 2023. Les discussions pourraient s'intensifier après la Coupe du Monde au Qatar.

Notre avis : Le bon début de saison des deux pousse le PSG à la réflexion. Une prolongation semble bien à l'étude pour Ramos et Messi.

Maldini évoque la prolongation de Leão...

C'est une priorité pour l'AC Milan depuis plusieurs mois. Meilleur joueur de la Serie A la saison dernière, Rafael Leão, dont le contrat expire en 2024, doit être prolongé rapidement, lui dont la clause est fixée à 150 millions d'euros.

"Nous en discutons depuis des mois, a confié Paolo Maldini à Mediaset mercredi soir. Pour devenir encore plus fort, il doit rester avec nous et apprendre beaucoup de choses (...) Nous avons la volonté de grandir et faire de grandes choses avec lui. L'offre de Chelsea ? Elle n'est pas arrivée officiellement, mais de manière informelle et elle a été refusée. "

Notre avis : Pour prolonger Leão, Milan devra faire une entorse à sa politique salariale. Mais son rendement le mérite.

... et le retour de Zlatan

Interrogé sur la situation de Zlatan Ibrahimovic dans la foulée, Paolo Maldini a confié que le retour de l'attaquant était prévu pour décembre ou janvier. Mercredi, le Suédois avait assuré qu'il ne songeait pas à le retraite

Zlatan Ibrahimovic assiste à Milan-Bologna - Serie A 2022-23 Crédit: Getty Images

Skriniar va-t-il prolonger avec l'Inter ?

Après un été passé entre l'Inter Milan et le PSG, Milan Skriniar est finalement resté au sein du club lombard, qui a refusé toutes les offres parisiennes. Mais le feuilleton n'est pas fini. Selon le journaliste Pasquale Guarro, bien informé sur les affaires des Nerazzurri, une rencontre entre les dirigeants milanais et l'entourage du joueur est prévue après la trêve internationale pour évoquer une prolongation. En juin, un accord avait été trouvé autour d'un salaie de 5,5 millions d'euros. Mais l'intérêt parisien a tout changé.

Désormais, l'Inter compte lui proposer un salaire de 6,5 millions d'euros pour le convaincre de signer. Paris compte toutefois revenir à la charge en janvier. Pour rappel, Skriniar est en fin de contrat l'an prochain. Le défenseur slovaque va donc devoir trancher.

Notre avis : Tout est entre les mains de Skriniar, qui rester très attaché à l'Inter. Mais lundi, il n'a pas souhaité s'exprimer sur son avenir, jetant des doutes sur son choix.

Le PSG féminin annonce une arrivée

Dans un communiqué publié mercredi, le PSG féminin a annoncé l'arrivée de l'internationale chinoise Yang Lina. "Elle est prêtée par le Shanghai Shengli jusqu’à juin 2023", a indiqué le club de la capitale.

Notre avis : Après avoir recruté Li Mengwen, prêté un an par Jiangsu, Paris pioche encore en Chine.

