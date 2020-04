Ronaldinho, assigné à résidence : "Jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans une telle situation"

L'ancienne star du football brésilien Ronaldinho a expliqué lundi que son emprisonnement puis son assignation à résidence au Paraguay pour usage de faux passeport, étaient pour lui "un coup très dur".

"C'est un coup très dur, jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans une telle situation". C'est ainsi qu'a réagi Ronaldinho, assigné à résidence au Paraguay après avoir été emprisonné pour usage de faux passeport, lors d'un entretien accordé au journal local Abc.

"Je me suis retrouvé totalement pris au dépourvu lorsque j'ai appris que ces passeports n'étaient pas valables", a poursuivi l'ancien milieu de terrain du PSG et du FC Barcelone lors de sa première prise de parole publique depuis son arrestation le 6 mars peu après son arrivée à Asuncion avec son frère Roberto de Assis Moreira.

Venus pour faire notamment la promotion d'un livre, tous deux sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports. Après un mois derrière les barreaux, le Ballon d'Or 2005 et son frère sont assignés à résidence depuis le 7 avril dans un hôtel du centre historique de la capitale du Paraguay, après le paiement d'une caution d'1,6 millions de dollars.

Ronaldinho et son frère encourent cinq ans de prison

Ronaldinho espère recouvrer sa liberté "le plus tôt possible" après avoir apporté sa totale collaboration à l'enquête de la police paraguayenne. "On était venu pour participer au lancement d'un casino en ligne et à la publication de mon autobiographie avec l'entreprise en charge de l'exploitation des droits pour le Paraguay", a-t-il détaillé.

Il a rappelé qu'il devait initialement être de retour au Brésil le 7 mars pour l'anniversaire de son fils. "La première chose que je ferai une fois que j'aurai quitté le Paraguay, c'est d'aller embrasser ma mère et ensuite de digérer ce que cette situation a généré", a espéré le Brésilien, qui a fêté ses 40 ans le 21 mars. Dans cette affaire, Ronaldinho et son frère encourent jusqu'à cinq ans de prison.

