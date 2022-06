Ryan Giggs n'est plus le sélectionneur de l'équipe du pays de Galles. "Après mûre réflexion, je me retire de mon poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine du pays de Galles avec effet immédiat", a déclaré l'ancien joueur de Manchester United, 48 ans, accusé de violences conjugales. "Cela a été un honneur et un privilège de diriger mon pays, mais il est mieux que la fédération galloise, l'équipe d'entraîneurs et les joueurs se préparent pour la Coupe du monde avec certitude, clarification et sans spéculation autour de la situation de leur entraîneur principal", a-t-il indiqué.

Ad

L'ancien ailier de Manchester United avait été arrêté en novembre 2020 après une dispute violente avec sa compagne, Kate Greville et mis sous contrôle judiciaire, accusé de comportement d'emprise et de violences corporelles sur sa compagne et de voies de faits sur la soeur de cette dernière. "Je ne veux pas que les préparatifs du pays pour la Coupe du monde soient affectés, déstabilisés ou mis en danger de quelque manière que ce soit par l'intérêt continu autour de cette affaire", a ajouté Giggs.

Ligue 1 Galtier au PSG, un accord serait presque trouvé avec Nice IL Y A 4 HEURES

Dans le meilleur intérêt du football gallois

"J'ai l'intention de reprendre ma carrière de manager à une date ultérieure et je suis impatient de regarder notre équipe nationale à vos côtés dans les tribunes", a-t-il précisé.

Giggs avait été nommé selectionneur du pays de Galles en janvier 2018, aidant l'équipe à se qualifier pour l'Euro 2020. En tant que joueur, il a remporté 13 titres de Premier League et deux Ligues des champions avec Manchester United. Il a commencé sa carrière d'entraîneur à Old Trafford, prenant la direction temporaire à la fin de la saison 2013/14 après le licenciement de David Moyes, avant de travailler comme assistant de Louis van Gaal pendant deux ans.

La Football Association of Wales (FAW) a réagi à sa démission en déclarant dans un communiqué faire part "de sa gratitude à Ryan Giggs pour son mandat de manager de l'équipe nationale masculine Cymru et apprécie la décision qu'il a prise, qui est dans le meilleur intérêt du football gallois".

(Avec AFP)

Ligue 1 La nouvelle ère se confirme : l'OL entre en négociation de vente avec Textor IL Y A 4 HEURES