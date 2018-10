Saint-Etienne - Rennes - Hatem Ben Arfa, ce n'est pas encore ça

C'était il y a trois ans. Un instant de grâce, un moment suspendu. Huitième journée de Ligue 1, Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne – Nice, 45e minute et le ballon dans les pieds d'Hatem Ben Arfa, alors Niçois. Le meneur élimine quatre joueurs (Clément, Lemoine, Polomat, Pogba) avant de tromper Stéphane Ruffier d'une frappe croisée. Dimanche, 17h, Hatem Ben Arfa retrouve Saint-Etienne, Geoffroy-Guichard et Stéphane Ruffier. La magie opèrera-t-elle toujours ? Rien n'est moins sûr. Désormais Rennais, Hatem Ben Arfa n'a pas encore retrouvé son génie.

Son but inscrit à Monaco avant la trêve internationale n'a pas levé tous les doutes. Sa célébration index à sa bouche, comme pour intimer le silence aux quelques voix, mêlant impatience et une pointe de déception, témoigne du climat qui entoure son retour en Ligue 1. Mais comment pouvait-il en être autrement pour un joueur qui n'avait pas disputer de rencontre officielle depuis un an et demi ? Si le joueur de 31 ans a déjà fait apprécier sa technique dans les petites espaces, avec ses enchaînements de dribbles déroutants, s'il a marqué en Europa League contre Jablonec et en championnat pour la première fois depuis avril 2016 contre Monaco, il a aussi, comme souvent, pêché par excès d'individualisme.

Hatem Ben Arfa sous le maillot du Stade Rennais lors de la saison 2018/2019 de Ligue 1.Getty Images

"Hatem est sur la bonne voie"

Plus généralement, la question de son positionnement et de son intégration au collectif reste posée, comme elle se pose aussi d'ailleurs pour M'Baye Niang, arrivé juste avant lui, en toute fin de mercato. "Si on a fini en boulet de canon, c'est parce qu'on avait trouvé l'équilibre parfait l'année dernière avec un groupe qui s'est complètement fondu dans ce qu'on lui proposait", a rappelé Sabri Lamouchi. Et si Rennes, 11e, peine aujourd'hui à coller avec ses objectifs de top 5, c'est parce que l'équilibre n'a pas encore été trouvé. Un Ben Arfa plus affûté et mieux intégré permettrait à Rennes de capitaliser enfin, si possible dès dimanche à Saint-Etienne, qui compte déjà 4 points d'avance sur les Bretons avant cette 10e journée de Ligue 1.

"Hatem, même s'il nous a fait gagner à Monaco, il sera mieux dans les semaines et mois à venir que dimanche à Saint-Étienne. Mais il y a des choses très importantes qui nous montrent qu'il est sur la bonne voie", a tempéré le coach. Avec des semaines à venir cruciales et tout particulièrement une double confrontation décisive pour son avenir européen face au Dynamo Kiev, Rennes ne pourra tout de même pas attendre Ben Arfa éternellement.