Thuram met un stop au Gym

Les frères Thuram n'évolueront pas sous le même maillot en cette saison 2022-2023. Courtisé par l'OGC Nice ces dernières semaines, Marcus Thuram a préféré ne pas donner suite aux avances des Aiglons, comme le rapporte L'Equipe ces dernières heures. Pas spécialement en odeur de sainteté du côté de 'Gladbach, l'international français (4 sélections) souhaiterait rallier une équipe qui joue la Ligue des Champions, notamment pour espérer prendre le train bleu pour le Qatar.

Notre avis : Un petit coup dur, mais pas non plus une catastrophe pour le Gym qui a une "piste de secours" avec Francis Amuzu, l'ailier d'Anderlecht.

Garder Gouiri et Thuram grâce à Ineos ? "Ce n'est pas notre manière de penser..."

Werner plus proche que jamais de Leipzig

C'est un secret de polichinelle : Timo Werner va bien rentrer à la maison. Deux ans après son départ du RB Leipzig, l'international allemand va bel et bien s'engager avec les Roten Bullen. Sky Deutschland confirme que Chelsea et Leipzig se sont entendus pour le transfert de l'international allemand. L'opération devrait avoisiner 30 millions d'euros (hors bonus). Werner a poussé pour un retour chez les Rotenbullen malgré l'intérêt de la Juventus Turin.

Notre avis : Ce retour au RB ressemble à une sacrée bouffée d'air frais pour l'attaquant allemand. L'arme fatale n'a plus qu'à dégainer de nouveau...

La porte est fermée pour un départ de Sané du Bayern

La rumeur d'un retour de Leroy Sané en Angleterre commençait à enfler ces dernières heures. Mais le soufflé est vite retombé. Présent au micro de Sky Deutschland ce dimanche, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, s'est montré ferme concernant l'ex-joueur des Citizens et a totalement démenti le départ de l'ancien joueur de Schalke. "C'est une rumeur infondée. Leroy est un joueur important pour nous, donc il n'y a absolument rien à dire à ce propos", a-t-il affirmé.

Notre avis : Le Bayern est bien fourni en attaque cette saison, mais un Leroy Sané ne sera clairement pas de trop dans cette armada bavaroise...

Klopp a un oeil sur Brozović, mais...

Alors que son entrejeu est déjà bien fourni, Liverpool penserait pourtant à Marcelo Brozović (29 ans). Bild révèle que les Reds et Jürgen Klopp songeraient au milieu de l'Inter Milan pour densifier le milieu de terrain et pallier l'absence de Thiago Alcantara, de nouveau blessé samedi face à Fulham (2-2). Le quotidien allemand explique que le coach allemand serait prêt à inclure Naby Keita et/ou Roberto Firmino dans la transaction.

Notre avis : On peine à croire à la pertinence de cette information. Brozović a récemment prolongé jusqu'en 2026 et l'Inter ne bradera pas son métronome aussi facilement.

Marcelo Brozovic, Inter-Liverpool 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Crédit: Getty Images

Modeste, "successeur" désigné de Haller à Dortmund...

Anthony Modeste fait le grand saut outre-Rhin. Auteur d'une nouvelle saison canon (20 buts en 32 matches de Bundesliga), Anthony Modeste rejoint officiellement le Borussia Dortmund. Ce lundi, le natif de Cannes a passé sa visite médicale avec les Marsupiaux et signé un contrat jusqu'en 2023. Ces derniers ont déboursé 5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant français.

Notre avis : Plus qu'un "pari", Modeste a le profil idéal pour remplacer Haller dans le onze type de Terzić. Et c'est une juste récompense pour le Tricolore qui va avoir l'opportunité de se montrer dans une belle écurie européenne.

... qui espère accueillir Hudson-Odoi

Grand espoir de Chelsea, Callum Hudson-Odoi (22 ans) était loin d'être un indiscutable la saison dernière avec Thomas Tuchel. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Blues, l'ailier pourrait aller voir ailleurs. Ciblé par de nombreuses écuries européennes, le jeune Anglais pourrait rejoindre le Borussia Dortmund sous la forme d'un prêt. Les Marsupiaux tiennent la corde dans ce dossier, mais Southampton et Leicester sont aussi à l'affût révèle le Guardian.

Notre avis : Un temps ciblé par le Bayern, "CHO" a quelques belles options pour son avenir. Saints, Foxes ou Schwarz-Gelben, les trois destinations ont de quoi séduire l'Anglais.

Šeško va faire faux bond à Manchester United

Alors que Manchester United semblait en pôle pour le recruter, Benjamin Šeško pourrait finalement passer chez l'autre Red Bull. Fabrizio Romano et Bild annoncent que Leipzig et Salzburg seraient proches d'un accord autour de 24 millions d'euros pour le transfert de l'international slovène… en juin 2023. Le joueur aurait fait part de son souhait de rester en Autriche pour la saison à venir. Ce serait le vingtième joueur à faire le trajet entre Salzburg et Leipzig.

Notre avis : Le rififi continue entre les deux Red Bull. Et dire que les Red Devils étaient prêts à débourser 50 millions d'euros pour le joueur...

Benjamin Sesko du Red Bull Salzburg lors d'un match amical en janvier 2022. Crédit: Getty Images

Mendy proche d'une prolongation à Chelsea

Ultra performant depuis son arrivée en provenance de Rennes en 2020, Edouard Mendy (30 ans) pourrait déjà rempiler, lui qui disposé d'un contrat jusqu'en juin 2025. Selon Sky Sports, le club londonien aurait rencontré les représentants de l'ancien Rennais pour une prolongation.

Notre avis : Une récompense amplement méritée pour l'international sénégalais. Mendy est l'un des tauliers de la formation de Thomas Tuchel et ça va continuer pour les années à venir.

Lo Celso, Ndombele, doublé londonien en vue pour Villarreal ?

Pas forcément très armé financièrement sur ce mercato, Villarreal songerait à se faire prêter deux indésirables de Tottenham comme l'explique Sky Sports. Le Sous-marin jaune lorgnerait Giovanni Lo Celso, prêté depuis janvier dernier aux "Groguets", ainsi que Tanguy Ndombele. L'ancien Lyonnais suscite de nombreuses convoitises (Marseille, Galatasaray).

Notre avis : Qualifié pour la Ligue Europa Conference, Villarreal doit effectivement se montrer malin dans son recrutement. Le prêt des deux Spurs rentrerait évidemment dans cette logique.

Tanguy Ndombélé Crédit: Getty Images

Valence dans la danse pour Cavani

Le Matador attend encore son heure. Alors qu'il a déjà vu son nom associé à plusieurs prétendants, Edinson Cavani (35 ans) est cette fois annoncé du côté de Valence, comme le rapporte Sky Italia. Le club de Gennaro Gattuso est en concurrence avec Villarreal et Boca Juniors pour l'ancien Parisien, qui serait toutefois réticent à rallier l'Argentine.

Notre avis : La patience est toujours de rigueur pour Cavani qui continue de jauger ses prétendants pour s'offrir le meilleur challenge. Tout ça finira bien par payer.

Sarr de retour sur la Côte-d'Azur

Ce n'est plus qu'une question d'heures. Comme annoncé dans L'Équipe et dans la presse anglaise, Malang Sarr (23 ans) va rentrer dans l'Hexagone. L'ancien Niçois est attendu à Monaco pour s'engager en prêt pour une saison. Une option d'achat fixée à 12 millions d'euros (plus 3 de bonus) est comprise dans le deal. Le jeune défenseur passera sa visite médicale ce lundi ou mardi.

Notre avis : Sarr va trouver à Monaco un environnement idéal pour relancer sa carrière. Et avec une telle option d'achat, Monaco peut se frotter les mains si le pari fonctionne.

Malang Sarr, Chelsea, Getty Images Crédit: Getty Images

Coady et Onana avant Gueye : triplette de choix pour Everton

Relativement discrets depuis l'ouverture du marché des transferts, les Toffees sont passés à la vitesse supérieure. Outre Amadou Onana, le milieu de Lille, qui a quasiment finalisé son arrivée en Angleterre, Fabrizio Romano annonce que le club de Liverpool va passer à la vitesse supérieure pour le recrutement du capitaine de Wolverhampton, Conor Coady. L'international anglais (10 séléctions, 1 but) veut s'assurer un temps de jeu plus conséquent que ce qu'il a chez les Wolves pour disputer le Mondial en novembre. Gana Gueye pourrait suivre.

Notre avis : Everton a besoin de garanties et ces trois profils remplissent parfaitement les critères souhaités par Frank Lampard.

Conor Coady of Wolverhampton Wanderers celebrates after scoring their side's first goal during the Premier League match between Everton and Wolverhampton Wanderers at Goodison Park on March 13, 2022 Crédit: Getty Images

Diop passe à l'ouest

Arrivé à Londres en 2018, Issa Diop va traverser la capitale britannique. Courtisé par Lyon au début de l'été, qui a décidé de ne pas donner suite en raison des demandes excessives de Hammers, le défenseur de 25 ans va s'engager du côté de Fulham annoncent Foot Mercato et L'Equipe. Les deux clubs londoniens ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur français autour de 20 millions d'euros. Le défenseur va s'engager pour cinq ans avec le promu.

Notre avis : Un deal gagnant pour toutes les parties. A Craven Cottage, Diop retrouvera les responsabilités qu'il a peu à peu perdues du côté du Stade Olympique. Et West Ham récupère un joli chèque pour le natif de Toulouse qui n'avait plus qu'un an de contrat chez les Hammers.

Kostic, une dernière danse avant l'envol pour Turin ?

La Supercoupe d'Europe entre l'Eintracht et le Real Madrid sera-t-elle le dernier match de Filip Kostic avec Francfort ? Tout laisse à le penser. Kicker confirme que la Juventus Turin aurait intensifié les négociations pour l'international serbe, en fin de bail dans un an avec le vainqueur de la dernière Ligue Europa. West Ham aurait désormais une longueur de retard et serait proche de se retirer de la course à la signature.

Notre avis : Kostic avec Vlahovic, la perspective a de quoi intriguer. De quoi offrir de nouvelles options plus que bienvenues à Massimiliano Allegri.

Akanji dans les petits papiers de l'Inter

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia Dortmund, Manuel Akanji (27 ans) ne sera pas retenu par les Marsupiaux. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan aurait coché le nom de l'international suisse, si et seulement si, Milan Škriniar venait à quitter la Lombardie.

Notre avis : Le fait qu'Akanji n'ait toujours pas trouvé de club pour la saison à venir est tout de même sacrément surprenant. La piste Inter n'est pas forcément la plus sûr pour l'Helvète surtout que le départ de Škriniar semble peu probable.

