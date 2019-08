Vite, il faut trouver un club à José Mourinho. L'entraîneur portugais commence à trouver le temps long loin des pelouses et des conférences de presse. Dans une interview émouvante pour BT Sport et massivement relayée sur les réseaux sociaux ce dimanche, le Special One raconte sa tristesse de ne plus pouvoir faire son métier depuis que Manchester United a décidé de le limoger en décembre dernier. Et Mourinho a fait tomber le masque :

En version sous-titrée, cela donne : "J'étais juste en train de m'amuser. Le moment où je suis entré dans le football professionnel, c'est quand j'ai eu le déclic. Maintenant, c'est sérieux. Et ça l'a toujours été, jusqu'à aujourd'hui. Non-stop. Et maintenant j'ai arrêté, au lieu d'en profiter. Mais je ne peux pas m'en réjouir. Ça me manque !" Vous l'aurez compris, la vie de consultant pour la chaîne britannique Sky Sports ne suffit plus à José Mourinho. Huit mois que ce dernier ne s'est pas assis sur un banc de touche. Encore un peu de patience ?