Chapecoense a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux tard mercredi soir. Son président, Paulo Magro, est décédé des suites du coronavirus à l'âge de 59 ans. Le dirigeant brésilien avait été admis à l'hôpital le 18 décembre avant que son état ne s'aggrave à la suite d'une infection. "Paulo a été l'un des principaux responsables de la reprise de Chapecoense, sur et en dehors du terrain. Avec son courage, sa compétence et sa sagesse, il a permis à l'équipe de marcher à nouveau sur une voie victorieuse, de dignité et de travail", a écrit le club brésilien dans un communiqué.