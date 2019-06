Le FC Barcelone était d'abord à deux doigts de le signer. Et puis, pour des histoires de gros sous, c'est finalement le PSG qui allait finalement l'accueillir. Mais tant que rien n'est signé, il faut toujours se méfier du mercato et de ses vérités souvent éphémères. Ce samedi, les presses italienne et néerlandaise s'accordent sur un nouveau chapitre de ce feuilleton à rebondissements : Matthijs de Ligt, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, a fait de la Juventus Turin sa priorité pour la saison prochaine. Voilà une déclaration d'intention, ou supposée comme telle, qui agit comme un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts.

Pour De Telegraaf, cela ne fait plus aucun doute : le défenseur central de l'Ajax Amsterdam a été conquis par l'offre turinoise avec un salaire estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Sky Sport Italia est à peine plus prudente. Pour la chaîne italienne, c'est bien la Vieille Dame qui tient la corde pour un transfert autour des 70 millions d'euros. Les négociations devraient débuter ce week-end qui s'annonce décisif.

Le plus grand prospect des moins de 20 ans

Si la Juve arrive à ses fins, elle signerait une affaire retentissante au nez et à la barbe des plus grands clubs européens en signant le plus grand prospect des moins de 20 ans. Elle n'a évidemment pas terminé son marché puisque Paul Pogba, qui lui aurait également donné sa préférence à son ancien club, et Adrien Rabiot pourraient, eux aussi, débarquer dans le Piémont cet été et garnir un effectif qui n'en finit plus de se muscler.