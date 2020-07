SERIE A - Au lendemain de la belle victoire du Milan AC face à la Juventus Turin (4-2), qui a permis aux Milanais de grimper à la cinquième place, Naples s'est imposé mercredi soir sur la pelouse du Genoa (2-1). Les hommes de Gennaro Gattuso repassent devant les Rossoneri. De son côté, la Fiorentina, treizième, a été tenue en échec chez elle par Cagliari (0-0).

Naples fait partie des équipes qui sont reparties du bon pied après la longue interruption du championnat et l'a encore montré mercredi en allant s'imposer (2-1) sur la pelouse du Genoa lors de la 31e journée. Une victoire finale en Coupe d'Italie et quatre succès en cinq matches de Serie A : le bilan post-confinement des hommes de Gennaro Gattuso est éloquent. Seule l'Atalanta Bergame s'est mise en travers de la route du Napoli, qui a tout de même souffert mercredi contre le Genoa. Le club génois, de son côté, s'enfonce toujours plus et est désormais relégable (18e).

Mertens a ouvert le score juste avant la pause (45+1), mais Goldaniga a répliqué en début de seconde période. A la 66e minute, c'est le Mexicain Lozano qui a offert les trois points à Naples. Avec ce succès, les Napolitains prennent la 5e place, abandonnée 24 heures à l'AC Milan, surprenant vainqueur de la Juventus mardi (4-2).

Dans l'autre match programmé en début de soirée, la Fiorentina de Franck Ribéry et Cagliari se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).

