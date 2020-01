L’histoire est sur le point de s’achever. En manque de temps de jeu, Olivier Giroud est tout proche de trouver une porte de sortie salvatrice à cinq mois de l’Euro. En échec à Chelsea, l’avant-centre des Bleus peut compter sur son ancien coach, Antonio Conte, pour le relancer. L’entraineur de l’Inter Milan fait tout pour arracher son ancien joueur aux Blues et l’affaire, si on en croit les dernières informations de Sky Sport, est sur le point de se conclure.

Selon le média italien, les Lombards auraient proposé 4 millions d’euros plus des bonus. Chelsea réclamerait simplement un million d’euros en plus pour lâcher Giroud auquel il reste six mois de contrat seulement à Londres. "Avec Olivier, la situation est la suivante : si c'est bon pour tout le monde, et en premier lieu pour nous en tant que club, alors nous allons voir s'il peut quitter le club", a indiqué Frank Lampard en conférence de presse ouvrant ainsi en grand la porte à un départ.

Doublure de Lukaku et Martinez

Une excellente nouvelle pour celui qui devrait jouer les doublures de Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, un duo qui marche sur l’eau depuis le début de saison. Contrairement à Chelsea, l’Inter joue avec deux pointes ce qui laisserait plus de chances au champion du monde de s’exprimer. Rappelons que l’Inter et Giroud se sont déjà mis d’accord pour un contrat de deux ans et demi. Bref, Giroud à l’Inter, c’est sans doute une question de jours désormais.