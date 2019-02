La Juve signe encore un joli coup avec Ramsey

C'est un coup de maître. Un nouveau de la part de la Juventus Turin. L'été prochain, le club turinois va accueillir Aaron Ramsey. Le milieu de terrain gallois s'est engagé avec le champion d'Italie pour quatre ans. Il va arriver libre puisque son contrat avec Arsenal s'arrête en juin prochain. Dans son communiqué, la Juventus évoque tout de même des "frais auxiliaires de 3,7 millions d'euros à payer avant le 10 juillet 2019".

Un joueur libre qui arrive. C'est désormais une habitude à la Juve. Depuis des années, la Vieille Dame a régulièrement réussi à se renforcer sans être contrainte de sortir son portefeuille. Andrea Pirlo (2011), Sami Khedira (2015), Kingsley Coman (2014) Fernando Llorente (2013), Paul Pogba (2012), Daniel Alves (2016), Emre Can (2018)... les exemples sont légion. Et Aaron Ramsey vient compléter cette liste qui a de quoi faire saliver de nombreux clubs du Vieux Continent.

L'autre étoile du pays de Galles avait annoncé en décembre son départ d'Arsenal, qu'il avait rejoint Arsenal en 2008 en provenance de Cardiff. "Est-ce que je suis déçu? C'est une décision qu'ils ont prise. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Il faut s'y faire et continuer à jouer du mieux possible", avait expliqué le Gallois de 28 ans. Souvent blessé ces dernières années, Ramsey a perdu de son influence sur les Gunners. Et était moins titulaire. Mais depuis cette annonce, de nombreux grands clubs ont tenté de l'attirer. Son nom a ainsi circulé du côté du Bayern Munich, le Real Madrid, le Paris SG ou de l'Inter Milan. Mais c'est donc la Juve qui va profiter de son talent.