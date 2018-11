Pour remplacer Gattuso, l'AC Milan veut… Wenger

On ne l'attendait pas forcément là. Mais Arsène Wenger pourrait vivre une nouvelle aventure en Italie. Ce lundi, le technicien alsacien de 69 ans est évoqué du côté de l'AC Milan. D'après France Football, il serait en pole pour succéder à Gennaro Gattuso sur le banc milanais. Le magazine français explique même que son rôle ne se limiterait pas au banc. L'ancien manager d'Arsenal, libre depuis cet été, aurait aussi des responsabilités plus larges pour travailler avec Leonardo, le directeur sportif lombard.

Quatrième de Serie A, l'AC Milan a pourtant redressé la barre après un passage plus délicat lors des six premières journées. Mais les victoires arrachées face à la Sampdoria (3-2) et Udinese (1-0) n'ont visiblement pas levé les doutes des dirigeants d'Elliott Management, le fonds d'investissement qui est le nouveau propriétaire du club lombard depuis cet été. Du coup, Gattuso est encore susceptible de laisser son poste.

Evoqué à Paris pour intégrer l'organigramme du club ces dernières semaines, Arsène Wenger découvrirait un nouveau championnat après la D1 française, le Japon et la Premier League. Quelques mois après son départ d'Arsenal où il a passé 22 années, l'Alsacien retrouverait un banc prestigieux pour donner une suite à sa formidable carrière. Même si on ne l'attendait pas forcément là.