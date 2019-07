Adrien Rabiot s'est présenté en conférence de presse sur les coups de 11h, comme prévu. Le tout dans le costume officiel de la Juventus Turin, son nouveau club depuis lundi. Seul face aux journalistes, l'ancien milieu du PSG est resté un peu plus d'une demi-heure, prenant ainsi le temps de répondre à toutes les questions. Mais ce sont surtout ses réponses qui étaient attendues.

Interrogé notamment sur ses derniers mois difficiles au PSG, où il avait été mis à l'écart, Rabiot veut désormais tourner la page. "J'ai vécu 6 mois très compliqués sur le plan sportif et émotionnel. Sur le plan sportif ça peut arriver. Mais tout ça, c'est fini. C'est une nouvelle aventure maintenant. J'aurais aimé que ça se termine d'une autre façon avec le PSG. Mais ça ne dépendait pas que de moi", a-t-il expliqué. Concernant une possible tentative de Leonardo de le retenir, il a assuré que c'était faux.

Buffon l'a conseillé de rejoindre la Juve

"Il n'a pas essayé de me retenir. Il a juste contacté mon agent pour dire bonjour et savoir comment ça allait", a ainsi assuré le désormais ex-milieu de terrain parisien, qui a également dû répondre à une question sur le rôle de sa mère-agent : "Dans tout ce qui est sportif, c'est mon agent. Elle a un rôle, on travaille ensemble. Elle m'aide comme un agent. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi".

Adrien RabiotGetty Images

Concernant son choix de rejoindre la Juve, Adrien Rabiot s'est arrêté longtemps sur le rôle décisif de Gianluigi Buffon. Son ancien coéquipier au PSG, et son probable futur à la Juve [NLDR : Buffon va signer un contrat d'un an avec la Juve], l'a en effet conseillé de rejoindre la Vieille Dame. "Il m'a dit beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup écouté Gigi. Il m'a dit qu'une saison à la Juve, ça en vaut quelques unes ailleurs. Il m'a dit que c'était le meilleur endroit pour franchir un pallier. C'est une étape supplémentaire. L'avis de Buffon a été très important pour moi", a-t-il expliqué, lui qui espère remporter un jour la Ligue des champions. Une ambition partagée par son nouveau club.

"La Juve a une grande expérience sur la scène européenne. Dans mon esprit, c'est un cran au-dessus du PSG", estime d'ailleurs Rabiot.

Les Bleus? "Je suis disponible", répond Rabiot

Avec ce transfert à la Juventus, l'international français peut-il désormais envisager un éventuel retour en équipe de France ? Si Didier Deschamps ne semble vraiment orienté dans cette direction, Rabiot, lui, a fait comme si de rien n'était : "L'équipe de France ? Je reste un joueur français, sélectionnable. Ma décision était juste de ne pas être réserviste pour la Coupe du monde", a-t-il lâché. Enfin, concernant son poste de prédilection, Rabiot a réaffirmé son envie d'évoluer en tant que relayeur gauche.

"Mais je suis un joueur assez disponible qui s'adapte", a-t-il ensuite précisé. Une phrase qui risque de déclencher un léger sourire du coté de ses anciens supporters...