SERIE A - Arrivé l'été dernier dans la Botte, Franck Ribéry (37 ans) s'y sent vraisemblablement bien. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le joueur de la Fiorentina, toujours aussi heureux de jouer au football, sa "passion", se voit continuer. La retraite attendra.

Sur le papier, le mariage avait tout du plus romantique. D'un côté, Franck Ribéry, désireux d'une nouvelle aventure après une histoire longue de douze ans du côté de Munich. Et de l'autre, la Fiorentina du fantasque Rocco Commisso, désireux de frapper un coup retentissant sur le mercato. Il y a un peu plus d'un an (le 21 août, précisément), l'union devenait ainsi officielle. Et depuis, les attentes ont été plus que comblées. Leader sur le terrain et en dehors, l'ancien international français a convaincu tout le monde à Florence.

En septembre dernier, par exemple, il avait mis San Siro à ses pieds lors d'un récital dans l'autre Scala de Milan. Si l'histoire a également connu quelques accrocs, entre une vilaine blessure à la cheville droite et un récent cambriolage qui a profondément marqué le joueur, elle devrait se prolonger encore un peu. "Je m'entraîne et je m'amuse comme au premier jour, a ainsi confié Ribéry dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport ce mercredi. Je ne suis pas fatigué par ce que je fais. En plus d'un travail, le football est un loisir et une passion."

Serie A L'Inter verni à Parme 28/06/2020 À 22:12

"Ronaldo vit pour le football"

Exemple pour tout le vestiaire de la Viola, Ribéry semble plus que jamais se plaire en Italie, un pays qui "vit" pour le football. Tout comme lui. "Il y a une attention incroyable. Les entraînements sont intenses, la tactique est travaillée... On voit que c'est un pays où le football est très important (...) J'ai encore envie de jouer. Entraîner ? J'y penserai quand ce sera le moment".

Franck Ribéry, buteur face à la Lazio Crédit: Getty Images

Si l'ancien joueur de l'OM a fêté ses 37 ans en avril dernier, le glas n'a donc pas encore sonné. Et lorsqu'il voit les performances de joueurs comme Cristiano Ronaldo (Juventus) et Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), pas vraiment les plus jeunes de la classe, Franck Ribéry doit se sentir moins seul. "CR7 et Ibrahimovic, comme Messi par exemple, vivent pour le football, explique-t-il. Ronaldo a toujours une 'grande faim'. Il cherche toujours de nouveaux défis, il ne se contente jamais de ce qu'il fait, en entraînement comme en match. C'est ce qui fait la différence."

Enfin, un dernier mot sur l'Euro 2021, décalé en raison de la pandémie de Covid-19. "Il y a des équipes très fortes, mais l'Italie peut réaliser un grand tournoi. Nous, les Français, nous sommes champions du monde, et on peut confirmer ce titre à l'Euro", estime Ribéry.

Serie A Couac de diffusion, conflits financiers et géopolitiques : la Serie A a repris sur un écran noir 22/06/2020 À 17:12