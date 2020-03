Il ne manquait plus que l'aval du Premier ministre italien, Giuseppe Conte, pour suspendre la Serie A pendant un mois. C'est désormais chose faite. La décision a été prise quelques heures seulement après que le Comité olympique italien (Coni) ait demandé lundi la suspension de "toutes les activités sportives à tous niveaux" jusqu'au 3 avril pour faire face à la propagation du coronavirus dans le pays, qui est actuellement le plus touché sur le continent européen avec plus de 360 victimes et 7300 cas recensés.

"Nous devons changer nos habitudes, nous n’avons plus le temps, a affirmé lundi soir Giuseppe Conte en appelant les Italiens à rester chez eux dans cette période de grave crise sanitaire. Il n’y aura plus de déplacements sauf pour motifs de travail, état de nécessité ou motif de santé. Les rassemblements en public ou dans des locaux ouverts au public seront interdits. On doit tous sacrifier quelque chose pour le bien de l’Italie."

Cette décision concerne la Serie A mais pas la Ligue des champions. Au vu du contexte, il semblerait très peu probable que la Juventus Turin reçoive Lyon à l'Allianz Stadium le mardi 17 mars comme cela était prévu initialement. Soit la rencontre sera jouée dans un autre pays (Malte a été évoqué lundi) voire reportée à une date ultérieure. Quant au championnat italien, trois journées seront à caler sur le calendrier à partir de début avril. Un véritable casse-tête va s'annoncer pour les organisateurs de la Serie A. Mais avant cela, il y a d'autres priorités...