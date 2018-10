"Il est prêt à jouer" : Allegri annonce la présence de Cristiano Ronaldo pour Udinese - Juve

Cristiano Ronaldo était suspendu mardi pour le match de Ligue des Champions face aux Young Boys Berne (3-0), lors duquel Dybala et Mandzukic étaient titulaires. La question de sa présence à Udine se posait après l'annonce jeudi par le sélectionneur du Portugal Fernando Santos de l'absence de la star lors des quatre prochains matches de la Selecçao.

" Il est normal qu'on l'aide "

"Il est normal qu'on l'aide dans un moment délicat mais il a les épaules assez larges pour se concentrer sur le match de demain, descendre sur le terrain et bien jouer", a assuré Allegri. "Je vois Ronaldo serein, il est prêt à jouer. Son professionnalisme et sa sérénité sur et en dehors du terrain sont indiscutables", a ajouté le technicien italien. "Je ne le connais que depuis trois mois mais je peux dire que dans toute sa carrière, il a toujours fait la preuve de son professionnalisme sur le terrain comme en dehors", a-t-il encore déclaré.

Lundi, la police de Las Vegas a annoncé avoir rouvert l'enquête sur les accusations portées par Kathryn Mayorga, 34 ans aujourd'hui, qui affirme dans une plainte au civil avoir été violée par Ronaldo en juin 2009.