De 1-2 à 2-1, quand la VAR sauve la Fiorentina

C'est un fait rarissime qui a sauvé la Fiorentina, dimanche face à la Spal (4-1). L'arbitre a annulé un but à la Spal et offert un penalty aux Florentins dans le même temps. A la 75e minute, le stade de Ferrare a explosé quand Valoti a marqué le but du 2-1. La Spal était alors sur le point de décrocher un succès d'une grande importance dans l'optique du maintien.

Mais c'était sans compter sur la VAR. Au moment de la remise en jeu, on a vu l'arbitre central M. Pairetto toucher son oreillette, puis se diriger vers l'écran de contrôle en bord de terrain. Il y est resté de longues minutes avant de faire deux gestes, le premier pour indiquer l'annulation du but de Valoti et le deuxième pour montrer le point de penalty dans la surface de réparation de la SPAL.

Au tout début de l'action ayant amené au but de Valoti, l'attaquant de la Fiorentina Federico Chiesa avait en effet été victime d'un tacle, valant penalty selon le central. Le Français Jordan Veretout l'a transformé et il n'y a eu ensuite plus de match. Passée en quelques minutes de 2-1 à 1-2, la Spal s'est effondrée et a encore encaissé deux buts, signés Simeone et Gerson. La Fiorentina, passée proche de la défaite, l'a finalement emporté 4-1.