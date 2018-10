Gonzalo Higuain et son départ de la Juve : "Tout le monde le dit, ils m’ont chassé"

Avec six buts et une passe décisive au compteur depuis le début de saison, Gonzalo Higuain a connu une adaptation express du côté de l'AC Milan. Toujours aussi redoutable, l'international argentin fait donc le bonheur de son nouveau club. Mais ce n'est pas pour autant qu'il oublie son ancien, la Juventus. Pas forcément très heureux du traitement réservé par la Vieille Dame cet été avant son transfert, l'attaquant a visiblement quelques comptes à régler.

" La décision de partir n'était pas la mienne "

"Après la finale de la Coupe d'Italie, j'ai senti que quelque chose s'était cassé. Et puis ils ont pris Cristiano Ronaldo...", explique tout d'abord Higuain à La Gazzetta dello Sport. "La décision de partir n'était pas la mienne. J'ai tout donné pour la Juve, gagné des titres, puis Ronaldo est arrivé et le club voulait faire un pas en avant. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas rester et qu'ils cherchaient une solution. La meilleure, c'était Milan", poursuit-il. Avant d'assurer qu'il n'a "aucun sentiment de revanche" envers la Juve, même si...

"J’ai beaucoup d’affection pour ce club, ils m’ont très bien traité. Coéquipiers et supporters m’ont beaucoup apporté. Mais je n'ai pas demandé à partir. Pratiquement, comme tout le monde dit, ils m'ont chassé", lâche l'attaquant de Milan, visiblement partagé entre ses bons souvenirs avec la Vieille Dame... et une séparation plutôt compliquée. Désormais "heureux" à Milan, Higuain s'est fixé une mission : celle de "gagner dès cette saison" avec les Rossoneri. Voilà qui passe par une victoire dans le derby dimanche soir face à l'Inter (20h30).