L'histoire continue entre Gian Piero Gasperini et l'Atalanta. Sous les ordres du coach italien (61 ans), l'Atalanta a terminé à la 3e place du Championnat d'Italie et a atteint la finale de la Coupe d'Italie. Le club bergamasque disputera sa première Ligue des champions en 111 ans d'existence. C'est la troisième prolongation de contrat pour Gasperini depuis son arrivée au club en 2016. Aucune précision officielle n'a été donnée quant à ce nouveau bail, mais selon la presse italienne, Gasperini a signé un contrat jusqu'à juin 2022 qui lui rapportera 2,2 millions d'euros par saison.

Le technicien a auparavant dirigé l'Inter Milan, Palerme et le Genoa. Des rumeurs l'incluaient parmi les éventuels successeurs à Claudio Ranieri à l'AS Rome. L'Atalanta a surfé cette saison sur un style très offensif et a fini meilleure attaque en inscrivant 77 buts en Serie A, soit 7 de plus que le champion, la Juventus Turin.