Cristiano Ronaldo a été laissé au repos et ne figure pas dans la liste des joueurs convoqués par l'entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri pour le match de dimanche contre Brescia, au sein de laquelle on retrouve en revanche Giorgio Chiellini. Ronaldo est dans une forme exceptionnelle en ce moment et reste sur dix matches de Serie A consécutifs avec au moins un but marqué. Mais Sarri a donc choisi de le laisser souffler, alors qu'approche le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Lyon, le 26 février.

Alors que Ronaldo sera absent, la Juventus retrouve en revanche son capitaine Giorgio Chiellini. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit à la fin du mois d'août, le défenseur central a repris l'entraînement collectif cette semaine. Il est donc très improbable qu'il participe au match de dimanche contre le promu Brescia mais sa présence pourrait être utile d'un point de vue psychologique alors que la Juventus traverse une période difficile, avec deux défaites lors des trois derniers matches de championnat.