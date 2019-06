Le mercato n'est jamais avare en surprises. Même les plus improbables. Parti du PSG il y a quelques semaines, Gianluigi Buffon avait annoncé vouloir continuer sa carrière. La question était maintenant de savoir où. Courtisé notamment par Porto, dont il semblait proche, le gardien italien devrait finalement revenir... à la Juventus Turin. Un club dans lequel il joué 17 ans et qu'il a quitté en 2018.

Contrat d'une saison

La bombe est lancée ce mardi soir par Sky Italia. Selon la chaîne transalpine, des contacts sont actuellement en cours entre la Vieille Dame et Buffon. Un contrat d'une saison est évoqué. Si elle n'est pas encore conclue, cette affaire est (très) bien partie. Avec ce probable come-back, le gardien de 41 ans deviendrait la doublure de Wojciech Szczęsny, le titulaire depuis son départ. De son côté, Mattia Perin devrait faire ses valises. Destination la Roma ou probablement le FC Séville, deux clubs intéressés par son profil.

Vidéo - Matuidi évoque la rupture PSG - Buffon : "Gigi a pris ses responsabilités" 00:48

Gigi Buffon, qui court toujours après son rêve de soulever un jour la Ligue des champions, revient donc chez lui. Le tout après une pige parisienne qui ne restera pas dans les annales. Avec 639 matches, il compte le deuxième plus grand nombre d'apparitions en Serie A, juste derrière Paolo Maldini et ses 647 matches. L'objectif de dépasser le capitaine historique de Milan (re)devient possible. Qui l'eût cru ?