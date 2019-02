Le Torino bat l'Atalanta (2-0) se mêle à la course à l'Europe

Il avance discrètement, mais sûrement. Le Torino a confirmé ses prétentions européennes en dominant l'Atalanta Bergame (2-0) samedi lors de la 25e journée de Serie A. Solide actuellement, avec trois victoires et deux nuls sans aucun but encaissé lors des cinq dernières journées, le club piémontais grimpe à la 7e place, à égalité de points avec la Lazio Rome (6e avec un match en moins) et l'Atalanta, qui glisse au 8e rang. L'AS Rome (5e), qui jouera samedi soir à Frosinone, n'est que trois points devant cette meute, qui peut encore être rejointe par la Fiorentina (9e) si celle-ci s'impose dimanche sur la pelouse de l'Inter Milan (3e).

Les buts turinois ont été inscrits par le défenseur Izzo (42e) puis par l'Espagnol Iago Falque 30 secondes seulement après la reprise (46e).

Vendredi soir, l'AC Milan avait ouvert la 25e journée avec un net succès 3-0 contre Empoli, qui a permis aux joueurs de Gennaro Gattuso de consolider leur 4e place, la dernière qualificative pour la Ligue des Champions. Quant à la Juventus, intouchable leader, elle ira à Bologne (18e) dimanche. Les Turinois n'ont plus grand-chose à perdre ni à gagner dans ce championnat qu'ils dominent de la tête et des épaules avec 13 points d'avance sur Naples (2e). L'équipe de Carlo Ancelotti jouera de son côté dimanche à Parme (12e).