L'Inter Milan n'a pas perdu de temps. En ce premier jour de juillet, le club lombard a officialisé l'arrivée de Diego Godin (33 ans), qui était en fin de contrat avec l'Atlético de Madrid. Après neuf saisons sous le maillot des Colchoneros, le défenseur uruguayen, qui a signé jusqu'en 2022 avec les Nerazzurri, va donc tenter une nouvelle aventure en Serie A.

La défense de fer de l'Inter

Concernant son salaire, Godin percevra 6 millions d'euros (bonus compris) avec l'Inter selon l'ensemble des médias transalpins. "Pour avoir de la compétitivité, il faut avoir l'histoire. Diego Godin en a écrit beaucoup", peut-on lire dans le communiqué du club italien, qui avait officieusement bouclé ce transfert depuis janvier dernier.

Avec cette venue, Antonio Conte, le nouveau coach des Nerazzurri, pourra compter sur trois défenseurs de haut niveau saison prochaine : Milan Skriniar, Stefan de Vrij et donc Diego Godin.

Pour expliquer son départ de l'Atlético, club auquel il était (et reste) toujours très attaché, l'Uruguayen expliquait récemment ne pas "trouvé d'accord" avec ses désormais ex-dirigeants. "Donc j'ai décidé de partir", lâchait-il non sans émotion. Le point final d'une belle histoire. Et le début d'une autre.