Serie A - 9e journée : Le derby de Milan est-il encore brûlant ?

C'est l'histoire d'une ville dont le coeur s'arrête de battre l'espace d'une journée, d'un soir, d'un match. Dimanche, Milan sera ainsi divisé en deux parties bien distinctes. D'un côté, les tifosi de l'AC Milan. De l'autre, ceux de l'Inter. En jeu : un derby (20h30) et, surtout, la suprématie de la ville.

Milan, ancienne capitale du football

Mais depuis quelques années, une grande question entoure ce match si singulier. Le "Derby de la Madonnina", comme on le surnomme, est-il toujours aussi brûlant ? Plusieurs arguments pourraient prouver l'inverse. Le premier ? Les deux clubs viennent de saisons qui s'apparentaient plus souvent à des chemins de croix.

Le deuxième, c'est que la capitale lombarde a également été celle du football. Depuis, autant dire que Madrid lui a chipé son trône. Rajoutez à ça quelques humiliations marquantes en championnat, des joueurs au niveau parfois douteux et un championnat ultra-dominé par la Juve ... Forcément, la question du niveau de derby de Milan peut poser question.

" L'attente est toujours aussi incroyable "

Et pourtant, malgré toutes ces années de galère, on peut affirmer sans problème que ce match reste toujours aussi attendu. Simone Nobilini, qui suit les deux clubs au quotidien pour Sky Italia, explique pourquoi. "La rivalité est toujours aussi intense : la qualification de l'Inter en Ligue des champions a ramené beaucoup de joie chez les tifosi nerazzurri", nous confie-t-il.

"L'atmosphère est toujours exceptionnelle, il y a beaucoup d'attente. La volonté de dominer l'ennemi de la vie est intacte, poursuit le journaliste. Ce match est attendu dans chaque coin de la ville malgré des années difficiles. La passion, le stress... et ce chant 'Milano Siamo Noi' (Nldr : Milan c'est nous) entonné par les tifosi des deux camps donne toujours les frissons. Pour moi, c'est le derby le plus beau du monde !"

Un derby "sans risque"

Autre singularité du derby milanais : le mélange des tifosi. Ainsi, pendant les heures qui précèdent le derby, les supporters des deux camps n'auront aucun problème à sillonner les rues de "leur" ville ensemble. Si les regards provocateurs ne manquent pas, aucun problème d'ordre public n'est à signaler depuis des années.

"Il y a une grand rivalité mais aucun risque. Les personnes vont au stade ensemble l'un a côté de l'autre, sans problème", assure Simone Nobilini. "L'Inter a une rivalité peut-être encore plus forte avec la Juve. L'AC Milan aussi, mais à un degré moindre", conclut-il.

San Siro lors du derby milanais en 2016-17twitter

Preuve que ce derby est encore et toujours aussi suivi, il sera de nouveau à guichets fermés dimanche soir. Plus de 78.000 personnes sont attendues à San Siro. Une habitude. À titre de comparaison, voici les affluences des cinq derniers matches entre l'Inter et Milan : 77.043, 77.882, 78.328, 78.328 et 77.512. Rien que ça.

Derby nº169 en Serie A

Dimanche soir, ce sera le 169 derby en Serie A entre les deux clubs. "L'Inter part favorite. Elle vient d'enchaîner plusieurs victoires, son effectif est plus complet et qualitatif que celui de Milan", estime Simone Nobilini, qui ajoute que les hommes de Gennaro Gattuso jouent "mieux" au football mais ont trop de "fragilités" dans certains aspects des rencontres.

"De toute manière, ce match reste à part", conclut-il, bien conscient que toute analyse reste secondaire avant un derby. Place donc au spectacle. Dimanche soir, 20h30.