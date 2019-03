Deux joueurs de la Juve se rentrent dedans... l'arbitre siffle faute contre le Napoli

L'arbitrage italien n'a pas forcément besoin du VAR pour paraître ridicule. Dimanche soir, dans le cadre du choc de la 26e journée entre Naples et la Juventus a été marqué par un événement cocasse. On joue la 20e minute de jeu, le score est toujours de 0-0. Sur une remise d'Hysaj, Bonucci et Bernadeschi se téléscopent en allant au duel contre Insigne. Les joueurs bianconeri tombent et l'arbitre, M. Gianluca Rocchi, pourtant pas le premier venu, décide de siffler faute… contre Naples, au grand désespoir de l'attaquant napolitain. L'utilisation du VAR aurait été plus opportun, non ?