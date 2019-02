Serie A : L'Inter Milan retire le brassard à Icardi, Handanovic nouveau capitaine

Un tweet laconique qui en dit long. Ce mercredi, c'est avec une phrase glaciale que l'Inter Milan a destitué Mauro Icardi de son rôle de capitaine. Le tout sans mentionner une seule fois le nom de son attaquant. "L'Inter communique que le nouveau capitaine de l'équipe est Samir Handanovic", écrit le club lombard. Pas un seul mot de plus, ni même une précision sur le motif de cette incroyable décision.

Mais bien évidemment, cette dernière découle probablement du feuilleton autour de la prolongation de contrat du joueur. Du côté de l'Inter, on ne goûte en effet que très peu aux déclarations répétées de Wanda Nara, la femme et agent de l'Argentin. Régulièrement invitée sur le plateau de l'émisssion "Tiki Taka" sur Mediaset, cette dernière n'est pas adepte de la langue de bois. "Il y a des personnes à l'Inter qui ne défendent pas assez Mauro", lâchait-elle par exemple dimanche dernier. Une déclaration parmi tant d'autres...

Marotta tape du poing sur la table

Lassés de ces piques répétées, les dirigeants de l'Inter ont probablement décidé de taper du poing sur la table. Récemment, ils n'avaient pas hésité à écarter Radja Nainggolan du groupe. Le tout après des retards répétés à l'entraînement. Cette nouvelle ligne directrice est dictée par Giuseppe Marotta, le nouvel administrateur délégué des Nerazzurri depuis décembre dernier. L'ancien dirigeant de la Juve n'est pas du genre à se laisser faire. Et il vient une nouvelle fois de le prouver.

Nommé capitaine lors de la saison 2015-2016, Mauro Icardi ne l'est donc plus. Un tremblement de terre qui devrait accentuer les rumeurs d'un possible départ l'été prochain. Si la rupture n'est pas actée, cette décision pourrait sérieusement l'accélérer. Peu après cette annonce, l'Inter a communiqué le groupe convoqué pour le match face au Rapid Vienne en Ligue Europa. Et Mauro Icardi n'y figure pas...