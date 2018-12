Serie A - Le Milan remet la marche avant, Higuain retrouve le chemin du but

La Lazio 4e, l'AS Roma 6e et entre les deux équipes de la capitale, on retrouve à la 5e place l'AC Milan, qui s'est enfin relancé après quatre matches sans victoire en Serie A et sans but marqué, en battant la Spal 2-1. L'autre satisfaction pour Gennaro Gattuso, qui était sous pression, est que Gonzalo Higuain a retrouvé le chemin du but après près de 900 minutes de disette.