Serie A - Malgré Icardi, l'Inter craque devant l'Atalanta (4-1)

L'Inter Milan a sombré dimanche à Bergame face à l'Atalanta (4-1) et laissé la place de dauphin de la Juventus à Naples, vainqueur samedi du Genoa (2-1).

Après un but inscrit rapidement par le Néerlandais Hateboer pour l'Atalanta (9e), l'attaquant argentin de l'Inter Mauro Icardi a réussi à égaliser en début de seconde période sur pénalty (47e). Mais les Bergamasques ont repris définitivement les devants grâce à un but de Mancini (62e) avant de se détacher en toute fin de match grâce à des buts de Djimsiti (88e) et Gomez (90+4).

L'Inter a même bu le calice jusqu'à la lie avec l'expulsion après la fin du temps règlementaire du milieu croate Marcelo Brozovic (90+2). En soirée (20h30), la Juve, le leader, se déplaçait sur le terrain de l'AC Milan (4e).