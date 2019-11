Dybala tire la Juve d'un mauvais pas

Les matches se suivent et se ressemblent. La Juventus a du mal, beaucoup de mal, et s'en sort de justesse en fin de rencontre. Comme contre le Genoa il y a dix jours, comme contre le Lokomotiv Moscou en Ligue des Champions, le scénario était encore celui-là, ce dimanche en Série A face au Milan AC. Les Bianconeri ont dû patienter jusqu'à un exploit individuel de Paulo Dybala (77e) pour s'en sortir, face à des Milanais pourtant pas impressionnants. Les hommes de Maurizio Sarri reprennent la tête du championnat, un point devant l'Inter Milan, qui s'était imposée samedi contre le Hellas Vérone (2-1).

L'Argentin, avec ce nouveau but décisif, a rappelé à quel point il pouvait être précieux. Au coup d'envoi, pourtant, il était sur le banc, avant de remplacer Cristiano Ronaldo à un peu plus d'une demi-heure du terme (55e). Un choix de Maurizio Sarri que le Portugais n'a pas vraiment goûté. Incertain avant la rencontre, "CR7" aurait vraisemblablement aimé jouer jusqu'au bout. Au moment de sa sortie, il s'est adressé avec agacement au banc turinois avant de filer directement au vestiaire.

Maurizio Sarri et son staff auront pourtant d'autres problèmes à régler, dans les prochaines semaines. Alors que Blaise Matuidi est sorti sur blessure (70e), c'est le jeu déployé par la Juventus qui a inquiété. Malgré ses individualités, le club turinois ne trouve plus les solutions et perd énormément de ballons dans l'entrejeu. En douze matches de championnat, la Juve ne s'est imposée qu'une seule fois par deux buts d'écart. C'était fin septembre, à domicile face à Spal (2-0).

