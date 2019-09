Rabiot, toujours le temps des frustrations

27 petites minutes de jeu. Et sinon ? Rien. Enfin si, un constat cinglant : Adrien Rabiot ronge son frein. En cinq matches depuis le coup d'envoi de la saison, il en a passé quatre intégralement sur le banc. Quatre longues rencontres. Forcément, il rêvait de tout autre chose. Il devait s'imaginer signer des débuts fracassants à la Juventus. Histoire de faire un joli pied de nez au PSG et à ses détracteurs. Il en est aujourd'hui loin. Ses premières semaines turinoises sont même presque aussi frustrantes que ses dernières à Paris.

Les raisons sont différentes bien entendu. A Turin, il n'est pas écarté de l'effectif bianconero. C'est un choix sportif de Maurizio Sarri. L'ancien technicien de Naples ou de Chelsea estime tout simplement que Rabiot n'est pas encore prêt à débuter ou même à jouer. Pour le poste de relayeur gauche qui semblait taillé pour lui, il lui préfère Blaise Matuidi, que beaucoup annonçaient sur le départ cet été après l'arrivée de son jeune compatriote. "Il doit se rendre compte que Blaise (ndlr : Matuidi) réalise un superbe début de saison. Pour le moment, il faut compter sur Matuidi", a résumé l'entraîneur italien ce weekend.

Un contre-coup logique

En y pensant, cette situation est peut-être pire pour l'orgueilleux Rabiot. Il n'est pas forcément habitué à ce statut de remplaçant. Et même pire de joueur du bout du banc qui enchaîne les matches en restant assis. A Paris avant sa mise à l'écart pour son refus de prolonger, il avait l'habitude d'être un incontournable du onze de départ. Ses premiers pas à Turin ramènent un peu sur terre le caractériel milieu. Il ne faut pas non plus être trop dur avec lui. Cependant, il y a des raisons pour expliquer ce retour de flammes.

Contraint et forcé par l'acharnement de la direction parisienne, Rabiot a passé de longs mois loin de toute compétition. En 2019, il n'a pas joué le moindre match avant son arrivée libre à la Juve. Forcément, il manque de rythme. Aujourd'hui et après une préparation pourtant alléchante, il en fait les frais. Et en subit logiquement le contre-coup. Aussi bien physique que mental. "Il n’a pas du tout joué en 2019. Il s’est entraîné quinze jours à haute intensité puis il a eu un petit problème physique, a expliqué Sarri. Adrien Rabiot est extrêmement sensible et s’est un peu mis en difficulté mentalement mais il a de grandes qualités techniques et physiques."

Sans grande surprise, il a besoin de temps pour retrouver toutes ses sensations. Et redevenir le joueur qu'il était. S'il va devoir lutter pour gagner ses minutes face à Miralem Pjanic, Aaron Ramsey, Sami Khedira ou encore Emre Can et Blaise Matuidi, l'ancien Parisien de 24 ans, qui s'est engagé pour un salaire net de 7 millions d'euros par an à la Juve, sait qu'il aura sa chance à un moment ou un autre avec l'enchaînement des matches. A lui alors de la saisir. Pour reprendre enfin le fil de sa carrière. En attendant, il doit gérer sa frustration. Encore une fois.