Pour la Juventus Turin, 2020 a débuté comme 2019 s’était terminée. A savoir par une victoire. Maîtres de leur sujet de bout en bout, les Bianconeri ont largement battu Cagliari lundi après-midi (4-0) grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo et à un but de Gonzalo Higuain. Les Piémontais prennent provisoirement seuls la tête du classement et mettent la pression sur l’Inter Milan, qui rendra visite à Naples dans la soirée.

La 18e journée de Serie A se poursuivait en ce jour de l’Epiphanie, sacré et férié en Italie. La Juventus Turin en a profité pour montrer que les fêtes de fin d’année n’avaient en rien altéré sa qualité de jeu. Opposés à Cagliari, les Bianconeri ont d’emblée pris les choses en mains. Leur domination ne s’est toutefois pas concrétisée au tableau d’affichage avant la pause. La faute, d’une part, à la barre de Robin Olsen, qui a repoussé la tête de Merih Demiral (35e). La faute, surtout, à un manque de justesse récurrent dans le dernier geste.

Turin leader

Le tir a toutefois été rectifié dès la reprise. Et avec la manière. Bien aidé par une passe en retrait hasardeuse de Ragnar Klavan, Cristiano Ronaldo a éliminé le gardien adverse avant de marquer dans le but vide (1-0, 48e). Omniprésent, Paulo Dybala a ensuite obtenu un penalty que le Portugais a transformé sans trembler (2-0, 67e). Le succès semblait dès lors acquis, mais les hommes de Maurizio Sarri n’avaient visiblement pas l’intention d’en rester là. Tout juste entré en jeu, Gonzalo Higuain s’est chargé, à son tour, de faire rugir l’Allianz Stadium de plaisir (3-0, 81e).