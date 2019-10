La vie est quand même beaucoup plus simple avec Cristiano Ronaldo. Laissé au repos par Maurizio Sarri samedi dernier lors du nul de la Juventus à Lecce (1-1), le Portugais, auteur d'un match moyen, a revêtu son plus beau costume ce mercredi soir face au Genoa (2-1). Celui de sauveur. Deux minutes après s'être vu refuser un but pour une position de hors-jeu légère mais réelle (90e+2), l'ancien du Real Madrid est allé chercher un penalty tout seul qu'il a transformé au bout du temps additionnel (2-1, 90e+4) pour offrir la victoire aux siens. La Juve en profite pour repasser devant l'Inter en tête de la Serie A.

Pour son deuxième match à la tête du Genoa, quatre jours après avoir décroché une victoire grâce à un triple coaching gagnant, Thiago Motta a bien failli réussir l'exploit de ramener quelque chose de Turin. Entre les relance propres, le mouvement perpétuel et la construction depuis l'arrière, l'ancien milieu du PSG semble avoir déjà imposé ses idées. Peu mis en difficulté en première période, si ce n'est par Paolo Dybala (15e, 34e), le Genoa a tout de même concédé l'ouverture du score dans un temps fort sur un corner de Bentancur repris par Bonucci de la tête, devant un Radu coupable (1-0, 36e). Derrière, les coéquipiers de l’éternel Goran Pandev ont vu leurs belles intentions être récompensées par un but étrange de Kouamé. En position de tir devant la surface, pied droit, l'Ivoirien a tiré dans son pied d'appui, ce qui a complètement changé la direction du ballon... et trompé Gianluigi Buffon (1-1, 41e).

Rabiot rentre... et se fait expulser

Et alors que le match était plaisant et équilibré, l'arbitre de la rencontre a complètement changé la physionomie des débats en décidant d'expulser Francesco Cassata pour un deuxième carton jaune consécutif à un tirage de maillot sur Dybala (51e). Cette décision très sévère a ruiné les efforts du Genoa... et reboosté une Vieille Dame un peu amorphe. Federico Bernardeschi, sur une frappe de mule, a obligé Radu à se détendre sur sa gauche (71e) puis Cristiano Ronaldo, seul face au portier roumain sur la gauche de la surface, a trop croisé sa tête à bout portant (74e).

Enfin Douglas Costa, de retour de blessure, a bien failli déloger quelques toiles d'araignée de la lucarne de Radu mais sa volée est passée juste au-dessus de l'arête (81e). Juste avant le show Cristiano, le Français Adrien Rabiot, entré à l'heure de jeu et très volontaire (61e), a lui aussi écopé d'un carton rouge après deux avertissements : d'abord pour une obstruction sur Agudelo (76e) puis sur un tacle par derrière sur un contre adverse (87e). Sur ses huit succès décrochés en Serie A cette saison, c'est la septième fois que les Turinois s'imposent par un but d'écart. On l'a connu plus souveraine, la bonne Vieille Dame...