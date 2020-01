Naples serait-il en train de retrouver des couleurs ? Après avoir éliminé la Lazio en Coupe d'Italie, les hommes de Gennaro Gattuso ont enchaîné en s'offrant le scalp de la Juventus Turin, dans un San Paolo devenu bouillant (2-1). Après une première période très fermée, la situation s'est décantée après la pause grâce à Piotr Zielinski et Lorenzo Insigne. Cristiano Ronaldo, encore buteur, croyait pouvoir relancer son équipe dans les dernières minutes, mais rien n'y a fait. La Vieille Dame perd l'occasion de repousser l'Inter Milan à six points.

Les sourires pour Naples, la grimace pour la Juve. Contre toute attente, les Napolitains de Gattuso ont fait chuter le leader de championnat au terme d'un match terne puis électrique. Les Bianconeri, jamais vraiment à l'aise dans cette partie face à l'envie adverse, ne méritaient pas beaucoup mieux. Pour preuve, ils n'ont cadré aucun tir lors du premier acte, avant de se montrer trop brouillons quand, menés au score, ils devaient réagir. Cristiano Ronaldo croyait tout de même avoir fait le plus dur en reprenant une frappe de Paulo Dybala repoussée par le poteau, mais il y avait bien hors-jeu de Gonzalo Higuain au départ de l'action (53e).

L'Inter grappille un point

Le match a définitivement basculé peu après l'heure de jeu, quand Higuain a buté sur le gardien adverse malgré un bon travail de Ronaldo (62e). Dans la foulée, Piotr Zielinski a été plus prompt que Juan Cuadrado sur un tir de Lorenzo Insigne difficilement détourné par Wojciech Szczesny (1-0, 63e). Le but a récompensé un Napoli plus entreprenant au retour des vestiaires. Et quand Insigne a inscrit celui du break avec une reprise magnifique, on croyait la Juve crucifiée une bonne fois pour toutes (2-0, 86e). C'était sans compter l'orgueil de Ronaldo, buteur pour le huitième match consécutif en Serie A (2-1, 90e). Mais les Napolitains n'ont pas craqué dans le sprint final.

C'est un véritable coup d'arrêt pour la Juventus Turin, qui restait sur cinq succès en championnat et avait l'opportunité de prendre le large en tête du classement. L'Inter Milan, encore accrochée, pourra peut-être dire merci à Naples, qui enregistre son deuxième succès de prestige d'affilée face à des grosses équipes. Les joueurs de Gattuso en profitent pour stopper leur mauvaise série de trois défaites en Serie A et repointer le bout du nez dans la première moitié du tableau. Avant le choc face au Barça en Ligue des champions, c'est bon pour la confiance.