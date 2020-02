Cristiano Ronaldo et les siens font le plein de confiance avant de venir défier l'Olympique Lyonnais mercredi, en huitième de finale de Ligue des champions. Victorieux de la Spal (1-2) dans un match dominé de bout en bout, les Turinois se sont cependant fait peur dans les derniers instants de la rencontre. La victoire est rassurante, les nombreuses occasions manquées face au dernier du Championnat italien le sont un peu moins.La Juve prend respectivement quatre et six points d'avance sur la Lazio et l'Inter, qui jouent dimanche.

Seulement 2 victoires sur ses 4 derniers matches, c'était le bilan de la Juventus avant de se déplacer sur la pelouse de la Spal ce samedi. Maurizio Sarri et ses hommes avaient besoin de cette victoire face au dernier du championnat, pour se déplacer plus sereinement sur la pelouse du Groupama Stadium face à l'OL, mercredi prochain. Extrêmement dominants en première période, les Turinois se sont rendus au vestiaire avec seulement une légère avance au score (1-0), et un but de Ronaldo, parfaitement servi par Cuadrado (39e). Le score aurait pu être beaucoup plus lourd si le Portugais n'avait pas été signalé hors-jeu après un but en début de rencontre (4e), ou si Dybala n'avait pas buté sur le poteau quelques instants avant le but (37e).

Ronaldo ne s'arrête plus

En seconde période, la Juve a continué de neutraliser la Spal, qui n'a pas eu d'autre choix que de tenter des frappes lointaines pour tenter de tromper Szcezny. A la 60e minute, c'est finalement Aaron Ramsey, superbement servi par Dybala, qui est venu lober Berisha pour finalement marquer le but du break. Mais un penalty évitable concédé par Rugani après une faute sur Missiroli a permis à Petagna de marquer et à la Spal de revenir au score (69e). Les 20 dernières minutes du match ont été dans l'ensemble maitrisées par les Turinois qui n'ont laissé que des miettes à leur adversaire, tout en ne parvenant pas à alourdir le score malgré 20 frappes dans ce match.

Cristiano Ronaldo, très en forme aujourd'hui, a notamment frôlé le poteau a de nombreuses reprises, avant de finalement toucher la barre transversale sur un coup-franc en fin de match (86e). Malgré les nombreuses occasions manquées, le Portugais a marqué ce samedi pour son 11ème match consécutif en Serie A, une performance exceptionnelle qui doit faire frissoner l'OL. Il faudra cependant faire preuve de beaucoup plus d'opportunisme pour Ronaldo et ses coéquipiers, car il sera plus difficile de disposer de Rudi Garcia et ses hommes. La Spal de Luigi Di Bagio continue quant à elle de s'enfoncer au classement du Championnat.