Brescia a vécu une dure soirée à Vérone, le club 18e du championnat d'Italie étant battu 2 à 1 sur le terrain du Hellas, ce qui a entraîné le limogeage de son entraîneur, Eugenio Corini, après une cinquième défaite en six matches. Mario Balotelli a été visé par des insultes racistes et cris de singe.

Eugenio Corini a été démis de ses fonctions par Brescia après une cinquième défaite lors des six dernières rencontres de Serie A. Arrivé à Vérone à l'été 2018, le technicien de 49 ans avait déjà entraîné l'autre équipe de Vérone, le Chievo Vérone, entre 2012 et 2014. Eugenio Corin est le 5e entraîneur de Serie A à être renvoyé cette saison après Marco Giampaolo (AC Milan), Aurelio Andreazzolli (Genoa), Eusebio Di Francesco (Sampdoria) et Igor Tudor (Udinese).

La soirée a été marquée par les insultes et cris de singe dirigés contre Mario Balotelli, qui a menacé de quitter le terrain. Des joueurs des deux équipes l'ont alors assuré de leur soutien pour le convaincre de continuer la partie. L'attaquant les a remerciés sur Instagram. "Merci à tous les collègues sur et en dehors du terrain pour la solidarité que vous m'avez exprimée et tous les messages reçus de la part des fans", a-t-il écrit.