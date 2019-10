La Juve a bonifié sa victoire obtenue juste avant la trêve internationale face à l'Inter Milan, son principal rival pour le titre. A l'Allianz Stadium, la Vieille Dame s'est imposée sans réelle marge ce samedi dans le cadre de la 8e journée, au terme d'un match qu'elle a pourtant dominé de la tête et des épaules (2-1). Portée par son collectif et toujours invaincue, elle s'en est remise à des buts de Cristiano Ronaldo et Miralem Pjanic pour signer un cinquième succès de rang en Serie A et porter provisoirement à quatre points son avance sur l'Inter au classement.

La Juventus Turin n'avait certainement pas envie de le laisser passer, ce match. Après avoir récupéré la première place en battant l'Inter chez lui, les Bianconeri ont fait le boulot face à une équipe de Bologne accrocheuse en première période avant de sombrer physiquement après la pause. Déterminés comme jamais et très appliqués techniquement, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont livré une prestation très sérieuse malgré quelques frayeurs dans les ultimes minutes (un penalty oublié, une barre et un exploit de Gianluigi Buffon).

Skorupski incandescent, Buffon décisif

Pourtant, la Juve était prévenue. Quand elle a ouvert le score grâce à Ronaldo (1-0, 19e), elle a rapidement été rejointe au tableau d'affichage à cause d'une belle demi-volée de Danilo (1-1, 26e), sur l'un des rares temps forts de Bologne. Il a fallu attendre le second acte pour voir les Bianchoneri retrouver une domination à la hauteur de leurs ambitions. Et si Miralem Pjanic, au terme d'un cafouillage, a su redonner l'avantage aux siens (2-1, 54e), le score aurait dû être d'une ampleur bien plus grande sans les exploits à répétition de Lukasz Skorupski (53e, 59e, 64e, 75e, 76e et 81e). Comme elle n'a pas pu se mettre à l'abri, la Juve a failli le payer cher avant le coup de sifflet final. Heureusement, Buffon était là (90e+4).

Incapable de tuer la rencontre, la Juventus Turin s'est fait peur. Mais, à l'arrivée, c'est un nouveau succès en poche pour les hommes de Maurizio Sarri. Il permet de mettre un petit coup de pression à l'Inter Milan, qui se déplace dimanche sur la pelouse de Sassuolo (12h30). Au passage, les Bianconeri préparent idéalement le troisième match de la phase de groupes de Ligue des Champions, la réception du Lokomotiv Moscou, mardi.