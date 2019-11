L'équipe surprise a freiné l'équipe champagne. Auteur d'un excellent début de saison, Cagliari est allé s'imposer sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (2-0), pourtant meilleure attaque du championnat, ce dimanche lors de la 11e journée de Serie A. Et a ainsi rejoint sa victime du jour en haut de classement.

Avec ce résultat, les Sardes comptent 21 points, autant que l'Atalanta. L'équipe de Bergame est 4e et Cagliari 5e et les deux clubs restent des candidats très crédibles à la qualification européenne. Cette victoire de Cagliari permet aussi à l'AS Rome, victorieuse de Naples samedi (2-1), de s'installer pour de bon sur la troisième marche du podium. Les leaders sont loin devant, la Juventus comptant sept longueurs d'avance sur la Roma et l'Inter Milan six.

Nainggolan and co invaincus depuis neuf matches

Dimanche à Bergame, Cagliari a bénéficié de l'expulsion d'Ilicic à la 39e minute. Mais les Sardes menaient alors déjà 1-0 grâce à un but inscrit contre son camp par Pasalic sur un corner (33e). En deuxième période, Cagliari a doublé la mise par Oliva à l'heure de jeu (2-0, 59e). L'équipe de Rolando Maran confirme avec ce succès sa remarquable saison. Après avoir subi deux défaites pour commencer, Nainggolan et ses équipiers restent sur six victoires et trois matches nuls.

Au passage, ils mettent fin à la bonne série de l'Atalanta qui, de son côté, n'avait plus perdu depuis début septembre et un revers face au Torino lors de la 2e journée.