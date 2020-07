SERIE A - Victorieux grâce notamment à un doublé de Lukaku samedi sur la pelouse du Genoa (0-3), l'Inter a délogé l'Atalanta Bergam de la deuxième place du championnat, derrière la Juventus Turin.

L'Inter Milan, large vainqueur 3-0 à Gênes samedi lors de la 36e journée du championnat d'Italie, dépossède l'Atalanta Bergame de la deuxième place et met la pression sur la Juventus, qui n'a plus que 4 points d'avance. Longtemps dominateur, le club lombard a ouvert le score à la 34e minute d'une tête de Romelu Lukaku. Gênes a ensuite haussé le ton pour revenir au score, sans succès, et a été puni en fin de match par un but d'Alexis Sanchez, à la réception d'un centre de Victor Moses (83e) et le doublé de Lukaku (93e), pour son 23e but de la saison en championnat.

Serie A Messi à l'Inter ? "C'est du fantasy football !" IL Y A 2 HEURES

Avec 76 points, les Intéristes (2e) devancent à présent d'un point les Bergamasques, accrochés vendredi à San Siro par l'AC Milan (1-1). Grâce à ce sixième match sans défaite (3 victoires, 3 nuls), ils s'assurent en outre de rester à l'issue de cette journée devant la Lazio Rome (4e, 72 pts), qui se déplacera dimanche sur le terrain de l'Hellas Vérone.

La rencontre de la 38e et dernière journée entre l'Inter et l'Atalanta se profile de plus en plus comme un duel pour la deuxième place entre les deux formations lombardes, d'ores et déjà qualifiées pour la Ligue des champions la saison prochaine.

La Juventus doit se remobiliser

Avec quatre points d'avance en tête de la Serie A, la Juventus disposera dimanche, contre la Sampdoria Gênes à domicile, d'une deuxième chance de s'assurer un neuvième titre d'affilée, et d'ainsi stopper toute velléité de ses poursuivants de l'en empêcher. Les Turinois ont manqué jeudi, en perdant 2-1 à Udine, leur première balle de titre. Il leur en reste trois, ce qui devrait largement suffire... s'ils ne se laissent pas perturber par la Ligue des champions qui approche.

"Nous devons être combatifs et ne pas perdre nos esprits", a prévenu samedi Maurizio Sarri, l'entraîneur turinois. La Juve doit recevoir le 7 août Lyon en huitième de finale retour, après la déconvenue subie à l'aller en février (défaite 1-0).

Parme (10e), qui a battu samedi Brescia 2-1, revient avec 46 points au contact de l'Hellas Vérone (9e, 46 pts) et se rapproche de Sassuolo (8e, 48 pts) qui joue dans la soirée à Naples. Brescia, de son côté, est déjà assuré depuis plusieurs journées de retrouver la saison prochaine la Serie B, un an après son accession dans l'élite.

Serie A L'Inter laisse filer l'Atalanta (et la Juve) 22/07/2020 À 21:39