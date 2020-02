L'Inter a retrouvé la formule. Tenu en échec lors de ses trois dernières sorties en Serie A, le club milanais a renoué avec le succès en battant l'Udinese (0-2) à la Dacia Arena, ce dimanche, dans le cadre de la 22e journée.

Après Ronaldo, c'est Lukaku qui s'est mis en évidence avec un doublé pour lui aussi : une belle frappe du gauche (64e) et un penalty (71e). Malgré les titularisations de ses trois recrues "made in Premier League", à savoir Eriksen, Young et Moses, l'Inter a souffert pendant une heure. Mais cette victoire est la bienvenue. Elle l'est d'autant plus que la Lazio Rome est bien décidée à se mêler elle aussi à la course au titre et l'a encore montré en écrasant la Spal 5-1.