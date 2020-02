Le Hellas Vérone gâche le (nouveau) record de Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais pensait offrir la victoire à une terne Juventus Turin avec un but pour la dixième journée consécutive, Vérone s'est arrachée pour renverser la vapeur et obtenir un succès amplement mérité (2-1). La balle est désormais dans le camp de l'Inter, qui aura l'occasion de revenir à hauteur des Bianconeri au classement si elle s'impose dans le derby milanais. Comme si cette rencontre n'était pas déjà suffisamment bouillante.

Cette fois, l'exploit de Cristiano Ronaldo n'a pas suffi. Et la Juventus Turin ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Alors qu'ils ont miraculeusement touché les montants à deux reprises dans une première période indigne de leur rang (19e, 36e), les Bianconeri ont été bousculés par une équipe de Vérone très entreprenante et joueuse. Le Hellas aurait même mérité de repartir aux vestiaires avec un but d'avance, mais un hors-jeu infime de Marash Kumbulla n'a pas échappé au VAR (23e). Ce n'était que partie remise.

La Juve l'a bien cherché

Car, en deuxième période, la Juventus Turin a bien failli réaliser le hold-up grâce à Ronaldo. Lancé par un long une-deux avec Rodrigo Bentancur, le Portugais est allé inscrire un but pour un dixième match de Serie A de rang (0-1, 65e). Nouveau record pour un joueur de la Vieille Dame, effaçant David Trezeguet des tablettes. Puis, les Bianconeri se sont fait piéger, d'abord par eux-mêmes. Bentancur s'est laissé pousser des ailes sur un dégagement risqué, permettant à Fabio Borini d'égaliser (1-1, 76e). Puis, c'est le VAR qui a sanctionné une main dans la surface de Leonardo Bonucci, aboutissant à un penalty transformé par Giampaolo Pazzini (2-1, 86e).

Personne ne pourra réellement contester la victoire du Hellas Vérone, qui prolonge son invincibilité en championnat à huit rencontres (quatre nuls, quatre succès). C'est peu dire que la Juventus Turin a joué sans idée ce samedi soir, ce qui ouvrira la porte à l'Inter Milan pour prolonger le suspense quant à l'attribution du Scudetto. C'est, au passage, le deuxième revers en trois journées pour le champion en titre. De là à dire que Ronaldo ne suffit plus…