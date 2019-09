Même remodelée, la Juventus Turin continue de gagner. Sans Cristiano Ronaldo (préservé) mais avec Adrien Rabiot, Aaron Ramsey ou encore Paulo Dybala, les Bianconeri se sont imposés sur la pelouse de Brescia ce mardi soir (1-2). Rapidement menés, les champions d’Italie en titre ont inversé la vapeur grâce notamment à Miralem Pjanic, auteur du but de la victoire. La Vieille Dame prend provisoirement la première place du classement, en attendant le match de l’Inter Milan face à la Lazio Rome mercredi (21h).

Avec un onze de départ inédit bien que particulièrement intéressant (Adrien Rabiot au poste de milieu gauche, Aaron Ramsey en soutien du duo Gonzalo Higuain - Paulo Dybala), la Juventus Turin a d’abord été cueillie à froid. D’une frappe puissante du droit, Alfredo Donnarumma - qui n’a aucun lien de parenté avec ses homonymes de l’AC Milan - a surpris un Wojciech Szczesny pas irréprochable sur ce coup (1-0, 5e). Cette ouverture du score précoce n’a cependant pas déstabilisé les Piémontais, qui se sont vite procurés des occasions par l’intermédiaire de Higuain (12e), Ramsey (13e) et Khedira (17e).

Balotelli renoue avec la Serie A sur une défaite

Fort logiquement, les joueurs de Maurizio Sarri ont fini par égaliser. Avec un soupçon de réussite puisque c’est Jhon Chancellor qui, sur corner, a malencontreusement dévié le ballon au fond de ses propres filets (1-1, 40e). Les Bianconeri ont poursuivi sur leur lancée après la pause et le promu, de plus en plus bousculé, a de nouveau craqué. Suite à un coup-franc de Paulo Dybala renvoyé par le mur biancazzurro, Miralem Pjanic a décoché une reprise à ras de terre qui a fait mouche (1-2, 63e).

Emmenés par un Mario Balotelli qui effectuait là son grand retour en Serie A, les Rondinelle ont alors tout tenté pour recoller. Cela s’est néanmoins avéré insuffisant et la Vieille Dame, dominatrice sans avoir été étincelante, a conservé son court avantage jusqu’au bout. Adrien Rabiot, quant à lui, a disputé l’intégralité de la rencontre et a su se montrer menaçant aux abords de la surface adverse, même s’il a parfois été imprécis. De quoi convaincre son entraîneur de lui accorder davantage de temps de jeu ? Premiers éléments de réponse samedi (15h), à l’occasion de la réception de la SPAL.