L'avant-dernière journée de Serie A s'est poursuivie ce mercredi avec 5 matchs disputés. La Lazio Rome est venue à bout de Brescia (2-0), Sassuolo a humilié le Genoa (5-0), Udinese a chuté à domicile face à Lecce (1-2) tandis que l'AC Milan d'un immense Ibra, auteur de 2 buts et une passe décisives, est venu à bout de la Sampdoria (1-4). Enfin, le Hellas Verone s'est imposé 3-0 face à la SPAL.

Encore une soirée prolifique en buts en Serie A ! Et pour voir du spectacle mercredi, vous aviez plusieurs options : le show de Zlatan Ibrahimovic contre la Sampdoria (1-4), les cinq buts encaissés par le Genoa contre Sassuolo (0-5) ou encore le 35e but de Ciro Immobile de la saison avec la Lazio qui l'a remporté contre Brescia (2-0). Vérone s’est également facilement imposé à SPAL (3-0) et Lecce s’en est sorti de peu face à Udinese (1-2).

Grâce à sa victoire, la Lazio a recollé à l'Atalanta et surtout à la troisième place, avec toujours la possibilité de viser la deuxième place. Immobile, lui, en a profité pour planter son 35e but et se placer en tête de la course au Soulier d'Or devant Robert Lewandowski. Plus qu'un but, et l'Italien atteindra le record de Gonzalo Higuain... L'AC Milan, ou plutôt Ibrahimovic, a montré qui était le patron sur le terrain ce mercredi. Avec deux buts et une passe décisive, l'attaquant suédois a à nouveau prouvé, à quel point il était précieux dans cette équipe. Cette victoire permet à Milan d'être toujours dans la course pour la qualification en phases de poule de la Ligue Europa.

La bataille va faire rage jusqu'à la dernière journée dans le bas de tableau. Parce que grâce à sa victoire mercredi (1-2), Lecce n'est plus qu'à un point du Genoa, et donc du maintien en Serie A. Genoa qui a vécu une soirée cauchemardesque, recevra Vérone pour la 38e journée. Dimanche, Lecce recevra Parme. En cas d'égalité de points, c'est le Genoa qui serait sauvé.

