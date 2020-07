SERIE A - Coup dur pour la Juventus. A douze jours de recevoir l'OL en 8e de finale retour de Ligue des champions, le club turinois va devoir surveiller l'état de santé de Paulo Dybala. L'Argentin, touché à la cuisse gauche, a été contraint de sortir à la 40e minute de la rencontre contre la Sampdoria.

La Juventus se serait bien passée de ça. A douze jours de disputer son 8e de finale retour de Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais à Turin, la Vieille Dame a perdu Paulo Dybala sur blessure. Touché à la cuisse gauche, l’Argentin est sorti à la 40e minute de la rencontre face à la Sampdoria (36e journée de Serie A) et laissé sa place à l’Argentin Gonzalo Higuain. Sky Italia, diffuseur TV en Italie de la rencontre, a précisé qu’il pourrait s’agir d’un problème à l’adducteur. Le n°10 de la Juve s’est tenu le haut de la cuisse.

Danilo également touché

Le malheur est semble-t-il arrivé à la 38e minute. Après avoir effectué un appel dans la surface pour récupérer un ballon centré par Blaise Matuidi depuis le côté gauche, l’Argentin n’a pas tenté la frappe et laissé le cuir couler entre ses jambes pour tenter une feinte. C’est dans la foulée qu’il a levé la jambe gauche et constaté qu’il s’était blessé. Il s’est ensuite directement dirigé vers son banc de touche pour demander le changement. De retour à son meilleur niveau avec l'arrivée de Maurizio Sarri sur le banc de la Juve, Dybala a été l'un des joueurs les plus réguliers cette saison à Turin. Sa potentielle absence en Ligue des champion serait un vrai coup dur.

La sortie de Dybala sur blessure a suivi celle d'un autre joueur, Danilo. Le défenseur est sorti à la 31e minute après avoir reçu un énorme choc à la tête après un duel aérien avec Gastón Ramírez. Sonné, le Brésilien a été incapable de continuer la rencontre.

