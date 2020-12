La Juventus Turin n'a pas su tenir son résultat. Ce mercredi soir, lors de la 12e journée de Serie A, la Vieille Dame a concédé le match nul contre l'Atalanta Bergame (1-1). A l'Allianz Stadium, Remo Freuler est parvenu à égaliser (57e), après l'ouverture du score de Federico Chiesa (29e). Au classement de la Serie A, la Juve s'installe provisoirement à la troisième place, alors que l'Atalanta, qui a un match en moins, se retrouve huitième.

Serie A Incompréhensions, clash et altercation : Gasperini-Gomez, coulisses d'une séparation HIER À 19:04

L'objectif était de mettre la pression sur l'AC Milan, l'Inter ou bien encore Naples, qui occupaient, avant cette journée, les premières places du classement. Pour cela, la Juventus, parfaitement bien entrée dans sa rencontre, s'est appuyée sur son réalisme. Du moins en première période. Pour preuve, à la pause, les hommes d'Andrea Pirlo étaient devant, au niveau du tableau d'affichage, après avoir réussi à convertir leur seule frappe cadrée.

L'ouverture du score est intervenue peu avant la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Federico Chiesa, d'une magnifique frappe enroulée du droit, pleine lucarne (29e, 1-0). Seuls deux joueurs nés après le 1er janvier 1997 ont été directement impliqués dans plus de six buts cette saison, en Serie A : Chiesa (deux buts, quatre passes décisives) et Lautaro Martinez (cinq buts, deux passes décisives).

Ronaldo a manqué un penalty

Face à une équipe comme la Dea, particulièrement joueuse et toujours aussi séduisante offensivement, il vaut mieux inscrire un deuxième but, et même rapidement. Cristiano Ronaldo, qui avait certainement celui de la victoire au bout de son pied droit, a vu son penalty être parfaitement stoppé par Pierluigi Gollini (61e). Le portier bergamasque s'est illustré à plusieurs autres reprises, comme face à Alvaro Morata (48e, 62e), Matthijs de Ligt (63e) ou bien encore sur une même occasion, devant Danilo et Weston McKennie (69e).

Cristiano Ronaldo, Pierluigi Gollini, Juventus-Atalanta, Getty Images Crédit: Getty Images

En face, Wojciech Szczesny a tout fait pour retarder l'échéance, sur les tentatives de Matteo Pessina (4e), Duvan Zapata (32e) et Ruslan Malinovskiy (41e). Finalement, le gardien de but polonais s'est lui aussi incliné sur un splendide but, inscrit par Remo Freuler, auteur d'une puissante frappe sous la barre transversale (57e, 1-1). Comme pour le premier, ce but est intervenu après une perte de balle au milieu de terrain.

Les hommes de Gian Piero Gasperini ont bien tenté de pousser, mais ni Cristian Romero (73e), ni Alejandro Gomez (82e), en froid avec son coach mais entré en cours de jeu, n'ont réussi à offrir une victoire plus que précieuse aux leurs. Depuis le début de la saison, il s'agit du sixième match nul des protégés d'Andrea Pirlo, en douze rencontres de Serie A. Une première depuis 1984-85. Pour éviter de voir filer encore plus l'AC Milan ou bien encore l'Inter, au niveau du classement, il faudra rapidement perdre cette mauvaise habitude.

Serie A Dybala et Ronaldo portent la Juve 13/12/2020 À 18:56