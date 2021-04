Football

Mercato - Juventus - Victime du plan bancal de la Juve : Comment Ronaldo est pris au piège

FC STREAM TEAM - Alors qu'il lui reste un an de contrat, Cristiano Ronaldo n'est plus heureux à la Juve qui a fait l'erreur à l'été 2018 de tout miser sur lui. Le Portugais comme son club cherchent désormais une porte de sortie comme l'expliquent Martin Mosnier, Glenn Ceillier et Guillaume Maillard-Pacini, nos journalistes.

00:12:14, il y a une heure